Mercato Lazio, Marcos Antonio in uscita: una squadra fa sul serio. Ultime

Calciomercato Lazio, Marcos Antonio resta in uscita dal club biancoceleste: il Flamengo insiste per il prestito del ragazzo

Il calciomercato Lazio, per soddisfare le richieste in entrata di Maurizio Sarri, sarà caratterizzato inevitabilmente da alcune uscite.

Tra queste, come riferito dal Corriere dello Sport, c’è anche Marcos Antonio. Lotito vorrebbe cederlo a titolo definitivo ma nelle ultime ore il Flamengo sta spingendo molto per avere il brasiliano in prestito.