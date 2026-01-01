 Calciomercato Lazio, è fatta per la cessione di Castellanos: il West Ham lo aspetta! I dettagli e cosa manca
Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Lazio, è fatta per la cessione di Castellanos: il West Ham lo aspetta! I dettagli e cosa manca

Published

23 minuti ago

on

By

Castellanos
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Taty Castellanos

Calciomercato Lazio, fumata bianca per la cessione di Taty Castellanos: l’argentino vola in Premier League, i dettagli

La trattativa tra Lazio e West Ham per Valentín Castellanos è ormai alle battute conclusive. Le due società hanno raggiunto un’intesa per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante argentino, fissato a 30 milioni di euro, e stanno completando lo scambio dei documenti necessari. Castellanos è atteso in Inghilterra nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e avviare ufficialmente la sua nuova avventura in Premier League.

Nel quadro dell’operazione, la Lazio dovrà riconoscere al New York FC il 15% della futura rivendita, come previsto dagli accordi stipulati al momento dell’acquisto del giocatore. L’argentino ha già dato il proprio ok al trasferimento, scegliendo il West Ham nonostante l’interesse concreto di Flamengo e River Plate, che avevano tentato di inserirsi nelle scorse settimane.

Ora il club biancoceleste attende soltanto gli ultimi documenti da parte degli Hammers per chiudere definitivamente l’affare. L’ufficialità potrebbe arrivare a breve, sancendo così il passaggio di Taty Castellanos al West Ham e la conclusione di una delle operazioni più rilevanti del mercato biancoceleste.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.