Calciomercato Lazio, è fatta per la cessione di Castellanos: il West Ham lo aspetta! I dettagli e cosa manca

Calciomercato Lazio, fumata bianca per la cessione di Taty Castellanos: l’argentino vola in Premier League, i dettagli

La trattativa tra Lazio e West Ham per Valentín Castellanos è ormai alle battute conclusive. Le due società hanno raggiunto un’intesa per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante argentino, fissato a 30 milioni di euro, e stanno completando lo scambio dei documenti necessari. Castellanos è atteso in Inghilterra nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e avviare ufficialmente la sua nuova avventura in Premier League.

Nel quadro dell’operazione, la Lazio dovrà riconoscere al New York FC il 15% della futura rivendita, come previsto dagli accordi stipulati al momento dell’acquisto del giocatore. L’argentino ha già dato il proprio ok al trasferimento, scegliendo il West Ham nonostante l’interesse concreto di Flamengo e River Plate, che avevano tentato di inserirsi nelle scorse settimane.

Ora il club biancoceleste attende soltanto gli ultimi documenti da parte degli Hammers per chiudere definitivamente l’affare. L’ufficialità potrebbe arrivare a breve, sancendo così il passaggio di Taty Castellanos al West Ham e la conclusione di una delle operazioni più rilevanti del mercato biancoceleste.

