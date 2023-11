Calciomercato Lazio: c’è un nome nuovo come terzino del futuro. L’idea stuzzica, le ultime sulla situazione

C’è un nome nuovo in casa Lazio, per quanto riguarda il ruolo di terzino per la squadra biancoceleste, che stuzzica la mente della dirigenza biancoceleste.

Come si legge sul Corriere dello Sport, Patrick Dorgu, terzino classe 2004 del Lecce, piace tanto a Lotito e Fabiani. Oltre al giovane danese, si era parlato di Nair Tiknizyan, terzino sinistro della Lokomotiv Mosca, valutato 5 milioni di euro, nazionalità armena, ha passaporto russo.