Calciomercato Lazio, casting in difesa per giugno: ecco i nomi sul taccuino di Fabiani. Le ultime novità

Come riporta il Corriere dello Sport, Fabiani per il calciomercato Lazio avrebbe messo sul taccuino alcuni 2003 e 2004 per rinforzare la difesa la prossima stagione. I nomi in lista sono quelli di: Valentin Gomez del Velez e Christian Mosquera del Valencia, Hajdari centrale del Lugano.

Tra quelli più “pronti” ci sarebbe: Faes del Leicester, precedentemente valutato 20 milioni. Vedremo gli sviluppi nella sessione di mercato estiva.