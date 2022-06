Calciomercato Lazio: Carnesecchi resta la prima scelta, ma...

Carnesecchi è la prima scelta della Lazio per la porta, ma si valutano anche possibili alternative: la situazione

Infatti, come sottolineato da Il Messaggero, per l’estremo difensore dell’Atalanta servirebbero più di 10 milioni e dunque sarebbe un investimento importante. Occhio dunque alle altre ipotesi, con Vicario in pole. Provedel e Maximiano molto più defilati, ma non possono essere escluse sorprese.