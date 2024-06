Calciomercato Lazio, Cancellieri SEGUITO da un club di Serie A: Baroni deciderà il suo futuro in biancoceleste

Come riportato da Tuttosport, l’esterno di proprietà della Lazio Matteo Cancellieri è finito nel mirino della Fiorentina. Il classe 2002 ha trascorso l’ultima stagione in prestito all’Empoli ed è pronto a tornare a Formello.

Baroni lo valuterà nel ritiro di Auronzo di Cadore, ma la sua permanenza in biancoceleste non è per niente scontata. La Lazio sta tentando anche di inserirlo come contropartita in diverse trattative, ma ora c’è l’interesse della nuova squadra di Raffaele Palladino.