Calciomercato Lazio, cambia tutto! Respinto il Villarreal, ora è incedibile. Le ultime

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sino a metà novembre, il centrale ex Real Madrid Castilla, Gila, veniva considerato in uscita. Invece, gli infortuni di Romagnoli e Casale gli hanno spalancato un posto in squadra e lo spagnolo ha sfruttato l’occasione, sta giocando bene e con continuità.

Sarri si è convinto, il club anche. Un paio di mesi fa si era informato il Frosinone per un eventuale prestito, in Spagna nei giorni scorsi hanno rivelato e riportato l’interesse del Villarreal. Niente da fare. Gila non verrà ceduto e resterà alla Lazio.