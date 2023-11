Calciomercato Lazio, caccia al sostituto di Gila: lui verrebbe subito

La Lazio è alla ricerca del sostituto di Mario Gila ed un difensore al suo posto verrebbe subito nella Capitale, ecco cosa sta accadendo

Passa anche dalle cessioni il calciomercato della Lazio ed in questo momento l’indiziato numero uno per lasciare il club biancoceleste sembrerebbe Mario Gila. Il difensore non è risuciuto a trovare spazio in questo avvio di stagione e proprio per questo sarebbe ormai deciso a cercare fortuna altrove.

Attenzione però, perché secondo quanto riportato dal Messaggero, i capitolini sarebbero già alla ricerca del sostituto. Il giovanissimo Gabriele Guarino potrebbe infatti accettare di fare da rincalzo in quel di Formello per crescere appunto in un top club. Il dubbio sarebbe dunque se puntare sul diciannovenne (poche chances per lui all’Empoli) o preferire un profilo più maturo con le prerogative chieste da Sarri.