Calciomercato Lazio, Brandt si allontana: l’occasione è Brekalo

La questione degli esterni offensivi tiene ancora banco in casa Lazio: Brandt sembra allontanarsi, occhi su Brekalo

A.A.A. cercasi esterni offensivi. Questo il cartello che è idealmente appeso dalle parti di Formello. Il nome caldo sembra sempre oggi quello di Julian Brandt. Le dichiarazioni di ieri del tedesco però, che ha sottolineato come difficilmente lascerà il Dortmund, potrebbero allontanarlo definitivamente. Dichiarazioni che tra l’altro sono state confermate anche dall’AD dei gialloneri.

OCCASIONE BREKALO – Il club biancoceleste, fin dai primi momenti, ha comunque valutato varie piste. Ed ecco che, come evidenziato da il Corriere dello Sport, l’occasione potrebbe essere Brekalo. Il 23enne può giocare sia a destra che a sinistra e si inserirebbe quindi alla perfezione nello scacchiere dei capitolini. Resterebbero però da capire se il Wolfsburg, società proprietaria del cartellino, sarebbe disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Con i tedeschi ha realizzato 21 gol e 16 assist in 120 partite. Shaqiri, Januzaj e Callejon le altre alternative, con lo spagnolo che sembra comunque destinato a lasciare Firenze.