Calciomercato Lazio, piace ancora Borini: probabile assalto a gennaio

Calciomercato Lazio, Borini è sempre nel mirino di Tare

CALCIOMERCATO LAZIO – Il cambio in panchina per il Milan potrebbe presto portare cambiamenti anche nelle gerarchie di squadra. Secondo l’edizione odierna de “Il Giorno”, l’arrivo di Stefano Pioli ha messo in bilico la posizione di Fabio Borini. La situazione ha catturato l’attenzione di Parma e Lazio, squadre che mai hanno nascosto il proprio interesse per l’ex Liverpool, ed ora possono bussare a Milanello con la richiesta di un prestito. Il contratto di Borini scade nel giugno 2021, quindi la cessione temporanea è una modalità di trasferimento possibile.

