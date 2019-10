Lazio, ti presento Yunus Akgün: l’ala turca che ha stregato Tare – VIDEO

Yunus Akgün è l’ultimo nome accostato al calciomercato della Lazio: focus sull’ala mancina in forza al Galatasaray

Ore calde questa mattina intorno al calciomercato biancoceleste. Dalla Turchia sono giunte indiscrezioni secondo cui Yunus Akgün sarebbe vicino ad un accordo con la Lazio. Il nome del calciatore turco non circola per la prima volta intorno all’orbita del ds Igli Tare, che infatti lo segue da tempo e già ha provato ad approfondire il discorso nell’ultima estate. Akgün è in scadenza di contratto col Galatasaray, un dettaglio che potrebbe accelerare i tempi delle operazioni.

RUOLO E CARATTERISTICHE – Il classe 2000 ha una visione molto offensiva e predilige la corsia di destra. Bravo nel dribbling, essendo mancino, quella posizione gli permette di accentrarsi e tirare col mancino che è il suo piede naturale. Adora il tiro dalla distanza, ci prova spesso nel corso delle partite. La duttilità è una delle sue caratteristiche: può giocare anche a sinistra o da falso nueve al centro dell’attacco.

CARRIERA E NAZIONALE – Akgün è un prodotto del settore giovanile del Galatasaray dal 2015. Sta facendo tutta la trafila delle categorie nazionali, partendo dall’Under 16 fino all’Under 21 (l’esordio è avvenuto pochi giorni fa in Turchia-Albania).

CALCIOMERCATO E PRETENDENTI – La Lazio non è l’unica squadra che lo segue. In estate si è parlato fortemente anche del Benfica, ma è un giovane che stuzzica l’appetito di tante big europee. Tare, come spesso avviene, tenterà di battere la concorrenza giocando in anticipo. Akgün da febbraio può decidere la sua prossima destinazione e firmare con qualsiasi club.