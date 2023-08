Lazio-Bonucci, c’è la mossa del difensore: ecco cosa ha fatto il centrale

Calciomercato Lazio, Leonardo Bonucci non molla l’idea di trasferirsi a Formello: decisione chiara del difensore nelle ultime ore

Leonardo Bonucci continua ad essere una suggestione importante degli ultimi giorni del calciomercato Lazio.

Come riferisce Il Messaggero, in attesa che Sarri e Lotito sciolgano le riserve (il patron lo vuole, il tecnico meno), il centrale della Juve a chiesto ulteriore 24 ore di tempo all’Union Berlino. La volontà dell’ex Milan è quella di restare in Italia.