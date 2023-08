Calciomercato Lazio, Bonucci: contatti sempre più fitti. Sarri ha dato l’ok. Le ultime. La priorità del giocatore è quella di restare in Italia

Come riporta Alfredo Pedullà, ci sono stati contatti ieri in serata tra Bonucci e la Lazio, la priorità del giocatore e quella di restare in Italia, e sembra che ci sia anche l’approvazione di Sarri. I dialoghi adesso sono fitti, per questo il giocatore ha chiesto qualche giorno all‘Union Berlino in pressing.