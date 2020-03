Calciomercato Lazio, idea Bonaventura: potrebbe arrivare a parametro zero

Calciomercato Lazio, idea Bonaventura per la prossima stagione: il rossonero potrebbe arrivare a parametro zero

In queste settimane di stop in cui ovviamente non ci sarà il calcio giocato si pensa a come programmare la prossima stagione. Il calciomercato si sa non si ferma mai e come riporta il Corriere dello Sport nel mirino dei biancocelesti sarebbe finito Bonaventura.

Il rossonero potrebbe arrivare a parametro zero e il suo agente, Mino Raiola, lo avrebbe già proposto ad alcuni club tra cui il Napoli. Gattuso infatti sarebbe contentissimo di riabbracciare il numero 5.