Calciomercato Lazio, asse importante per quanto riguarda Mandas in vista di gennaio. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, potrebbe esserci un vero e proprio intreccio per quanto concerne i biancocelesti

Il Calciomercato Lazio potrebbe presto intrecciarsi con quello della Juventus in una dinamica che coinvolge direttamente il futuro dei portieri. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, anche il club bianconero avrebbe messo nel mirino Christos Mandas, estremo difensore classe 2001 attualmente in forza alla Lazio. Una pista ancora in fase iniziale, ma che merita attenzione per i possibili sviluppi a catena.

Alla base dell’interesse della Juventus ci sarebbe la volontà di Mattia Perin di tornare al Genoa, club con cui ha vissuto alcune delle stagioni migliori della sua carriera. In caso di partenza del portiere italiano, la dirigenza bianconera sarebbe orientata a individuare un profilo giovane, affidabile e con margini di crescita. In questo contesto, Mandas rappresenterebbe una soluzione ideale, grazie alle buone impressioni lasciate nelle sue apparizioni in maglia biancoceleste.

Dal punto di vista del Calciomercato Lazio, la situazione viene monitorata con attenzione. Mandas è considerato un investimento per il presente e per il futuro, ma davanti a un’offerta ritenuta congrua la società potrebbe anche valutare scenari alternativi. Tra questi emerge il nome di Nicola Leali, che potrebbe diventare un’opzione concreta per sostituire il portiere greco qualora l’operazione con la Juventus dovesse entrare nel vivo.

Al momento, come sottolineato dallo stesso Pedullà, siamo ancora in una fase embrionale della trattativa. Tuttavia, i primi contatti tra le parti sarebbero già avvenuti, segnale di un interesse reale e non di una semplice suggestione. Il Calciomercato Lazio, dunque, potrebbe accendersi anche sul fronte dei portieri, con movimenti che dipenderanno molto dalle scelte della Juventus e dal futuro di Perin.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse per Mandas si trasformerà in una trattativa concreta o resterà soltanto un’ipotesi di mercato.