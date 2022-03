Calciomercato Lazio, Bernardeschi non rinnova con la Juve: i biancocelesti ci pensano

Calciomercato Lazio: difficoltà nel rinnovo di Bernardeschi per la Juve, i biancocelesti ci fanno un pensierino

Non solo Paulo Dybala, la Juventus potrebbe perdere a costo zero in estate anche Federico Bernardeschi. L’offerta al ribasso per il rinnovo, infatti, non convince il calciatore e si potrebbe arrivare così alla rottura definitiva tra le parti.

E ad approfittarne, secondo quanto riportato da SportMediaset, potrebbe essere la Lazio. Sarri lo ha già allenato ai tempi della Juve e Bernardeschi potrebbe essere il perfetto sostituto di Pedro e Felipe Anderson che, per motivi diversi, hanno convinto solo a metà in biancoceleste.