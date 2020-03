Calciomercato Lazio, Berisha verso il ritorno: il Coronavirus nega il riscatto

Calciomercato Lazio, il riscatto di Valon Berisha, da parte del Fortuna Dusseldorf, appare sempre più lontano per colpa del Coronavirus

Valon Berisha non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella Lazio. Per questo motivo, la società ha deciso di mandarlo in prestito al Fortuna Dusseldorf, durante il mercato invernale. In Germania, il kosovaro si è rilanciato: titolare fisso, fiducia da parte dell’allenatore e buone prestazioni.

Nonostante questo, il riscatto del centrocampista rischia di saltare a causa del Coronavirus. Infatti, come riportato da express.de, l’incertezza e soprattutto il danno economico creato dall’epidemia, porterebbero il club tedesco a dover rinunciare all’acquisto a titolo definitivo del giocatore. La conferma arriva dal direttore sportivo del Forutna, Lutz Pfannenstiel, che ha annunciato: «In questo momento è complicato fare alcun tipo di previsione, perché non sappiamo neanche lontanamente come tutto questo andrà a finire».