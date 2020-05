Calciomercato Lazio, Bellodi il colpo in prospettiva, Kumbulla obiettivo primario

Calciomercato Lazio, i biancocelesti pensano a Gabriele Bellodi come acquisto in prospettiva, importante l’interesse per Kumbulla

Si continua a lavorare in casa Lazio alla ricerca di giocatori che possano migliorare la rosa per la prossima stagione. Tra i tanti nomi accostati ai biancocelesti c’è anche quello di Gabriele Bellodi. Un giovane già nel giro della Nazionale Under20 di proprietà del Milan ma che in questa stagione è andato in prestito al Crotone dove ha totalizzato una sola presenza.

Come riporta il Corriere dello Sport ovviamente sarebbe un colpo in prospettiva e Bellodi verrebbe girato alla Salernitana prima di approdare in Serie A. In difesa il colpo si chiama Kumbulla anche se per il calciatore c’è una forte concorrenza e il prezzo del cartellino è molto oneroso: circa 20 milioni.