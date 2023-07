Lazio, il mercato passa dai Diritti Tv: Lotito pronto alla battaglia in Lega

Gran parte del mercato della Lazio passerà dalla vicenda legata ai Diritti Tv: Lotito è pronto alla battaglia in Lega

Come riporta Il Messaggero, gran parte del calciomercato Lazio di questa estate passerà dall’esito della battaglia in Lega sui Diritti Tv.

Sarri infatti vorrebbe almeno due nuovi acquisti entro l’11 luglio, giorno dell’inizio del ritiro di Auronzo. Tuttavia nessuna società può operare sul mercato con un patrimonio netto negativo (seppur di soli 20 milioni come la Lazio). Il club biancoceleste deve tornare in equilibrio e per questo la quota dei Diritti Tv sarà fondamentale visto che i biancocelesti, essendo quotati in borsa, non possono rivalutare gli asset per ampliare il patrimonio netto come fanno gli altri club. Lotito è pronto ad accelerare.