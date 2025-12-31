Calciomercato Lazio, Basic è un pilastro importante per i biancocelesti. Sirene estere? Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Basic pilastro fondamentale per la Lazio. Ecco l’ultima indiscrezione

Il Calciomercato Lazio entra in una fase delicata e strategica, soprattutto per quanto riguarda le situazioni contrattuali interne. Tra i nomi finiti sotto i riflettori c’è quello di Toma Bašić, centrocampista che in questa stagione è riuscito a ritagliarsi uno spazio inatteso grazie all’emergenza e alla fiducia di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste, spesso soprannominato “il Comandante”, ha saputo valorizzarlo, trasformandolo in una risorsa utile all’interno delle rotazioni.

Bašić rappresenta un caso emblematico del Calciomercato Lazio: da giocatore ai margini a pedina affidabile, capace di offrire solidità e applicazione tattica. Il suo percorso, però, è molto diverso da quello di Adam Marušić. Il laterale montenegrino è una colonna della squadra da anni, con una storia lunga e coerente in biancoceleste. Due profili differenti, due ruoli diversi, ma una stagione che li accomuna per rendimento e continuità, tanto da convincere pienamente l’allenatore.

Ora, però, la palla passa alla società. Il presidente Claudio Lotito ha già ricevuto le proposte degli agenti di entrambi i giocatori e il tema è diventato centrale nelle dinamiche del Calciomercato Lazio. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri individuali per provare a trovare un punto d’incontro tra richieste economiche e strategia del club. Le sensazioni che filtrano sono positive, ma servirà trasformare l’ottimismo in accordi concreti.

Il fattore tempo è cruciale. Dal 1° gennaio, infatti, il rischio di perdere il controllo della situazione aumenta sensibilmente. Senza rinnovi, i giocatori potrebbero diventare appetibili per altri club, aprendo scenari scomodi per la dirigenza. E il problema non riguarda soltanto Bašić e Marušić: il Calciomercato Lazio dovrà presto affrontare anche altri dossier simili, legati a contratti in scadenza o da ridiscutere.

Per Sarri, mantenere una base solida è fondamentale per dare continuità al progetto tecnico. Per Lotito, invece, l’obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra sostenibilità economica e competitività. Le prossime settimane saranno decisive: il Calciomercato Lazio passa anche e soprattutto dalla capacità di blindare chi ha dimostrato di meritare la maglia biancoceleste sul campo.