Calciomercato Lazio, serve una cessione: con la partenza di un biancoceleste si punta a un centrocampista. Ultime novità

Calciomercato Lazio, ai biancocelesti adesso serve una cessione: con una partenza si punta a un nuovo centrocampista. Le ultime

Sulle pagine de Il Messaggero si parla di calciomercato Lazio in entrata e in uscita. I biancocelesti vorrebbero acquistare almeno un nuovo centrocampista, ma ci sono poche finanze per muoversi se non con operazioni come il prestito con diritto di riscatto.

Inevitabilmente serve qualche cessione per liberare spazio in rosa e liquidità necessaria. Indiziato numero uno a salutare è il solito Toma Basic, ai margini dal progetto e con uno stipendio di ben 1,7 milioni di euro. Un taglio che permetterebbe alle casse dei capitolini di respirare.