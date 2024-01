Calciomercato Lazio, Basic ai saluti: arrivata un’offerta dall’estero per il centrocampista biancoceleste

Sembrerebbe essere arrivata al capolinea l’avventura di Toma Basic con la maglia della Lazio, con il giocatore vicino a salutare la Capitale.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe un’offerta del Friburgo per il giocatore croato. Si parla di un prestito, con già l’ok del giocatore per il trasferimento.