Lazio, da Lallana a Bakambu: i nomi per il calciomercato biancoceleste

Giroud, Lallana, Bakambu: sono tanti i nomi che gravitano intorno alla Lazio, in vista del prossimo calciomercato

Giroud è la prima scelta. La Lazio sta facendo al giocatore una corte estenuante, mettendo sul piatto un ingaggio dalle cifre inedite per la società biancoceleste e tutta la disponibilità per eventuali richieste. L’affare, ovviamente, dipenderà dalla volontà del giocatore che sarà libero di scegliere in quale club approdare.

Nel frattempo, come riporta il Corriere dello Sport, la società si guarda intorno e il piano B ha già un nome: Cedric Bakambu, vecchio pallino di Tare ai tempi del Villareal. L’attaccante è ora in Cina, tra le fila del Bejin Gouan, il suo contratto scadrà nel dicembre del 2021, ma il desiderio del francese è quella di tornare a giocare in Europa.

LALLANA – La Lazio guarda in casa Liverpool, sognando un colpo alla Leiva. A rubare l’attenzione è Lallana: il centrocampista non sembra rientrare tra le gerarchie di Klopp, è in scadenza e con tutta probabilità lascerà i Reds. Roma potrebbe essere la piazza giusta per ricominciare e ritrivare entusiasmo, anche se è forte la concorrenza del Leicester e il calciatore vorrebbe rimanere in Inghilterra…