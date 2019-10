Calciomercato, Lazio attenta: su Pavlovic c’è anche il Marsiglia

Secondo i media serbi, su Strahinja Pavlovic ci sarebbe anche il Marsiglia, che ha seguito più volte dal vivo le sue performance

Strahinja Pavlovic, durante l’ultima sessione di calciomercato, è sto ad un passo dal vestire la maglia della Lazio. Il giocatore del Partizan si è anche recato a Roma per le visite mediche, ma alla fine l’operazione è saltata, con tutta probabilità, per il mancato raggiungimento dell’accordo economico. I biancocelesti, come anticipato, non hanno mollato il giocatore, e continuano a monitorarlo in attesa del mercato di gennaio. Come riportato dai media serbi, però, anche il Marsiglia sarebbe interessato al giocatore, tanto che avrebbe seguito dal vivo, ed in più occasioni, le sue performance. Addirittura, il club avrebbe pronta un’offerta da far recapitare alla dirigenza del club serbo.