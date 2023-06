Calciomercato, Lazio attenta: il Taranto ha messo gli occhi su due giovani aquilotti

Lazio, il Taranto avrebbe messo gli occhi per rinforzare la sua rosa su due giovani stelline biancocelesti ovvero Bertini e Floriani Mussolini

Il calciomercato estivo non inizierà solo per la Lazio dei grandi ma anche per il settore giovanile, e il club biancoceleste deve fare attenzione al Taranto. Secondo quanto riporta trnews.it, la società pugliese avrebbe messo gli occhi su due giovani promesse della Lazio vale a dire Bertini e Floriani Mussolini.

Per i due ragazzi un eventuale approdo in Puglia, gli consentirebbe di affacciarsi definitivamente nel calcio professionistico.