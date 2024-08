Calciomercato Lazio, Arthur, Folorunsho e Gigot: SVELATA la situazione. A che punto sono i TRE AFFARI

Calciomercato Lazio, Arthur, Folorunsho e Gigot: ecco a che punto sono i tre affari dei giocatori accostati al club capitolino

Matteo Petrucci, a Radio Laziale, ha fatto il punto sul calciomercato Lazio in entrata.

L’ANALISI – «La Lazio sta cercando di coprire tre ruoli: un centrocampista offensivo, un regista e un difensore centrale. Baroni se ne potesse prendere solo uno andrebbe sul regista. In tutte queste zone del campo ci sono dei paletti, il più facile da prendere sarebbe Folorunsho con cui c’è già l’accordo e manca quello con il Napoli. Per il regista il nome è quello di Arthur che la Lazio prenderebbe, ma c’è il problema degli over 22 e dell’ingaggio. Anche arrivando a un accordo con la Juventus, che pagherebbe la metà dello stipendio del brasiliano, tre milioni di euro di ingaggio per la Lazio sarebbero troppi per quella che è la nuova politica. Sul difensore oltre a Gigot aggiungo Lindelof del Manchester United che è stato proposto. Anche lui ha uno stipendio alto e non risolverebbe il problema degli over 22, quindi dovrebbe uscire un giocatore».