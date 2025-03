Calciomercato Lazio, il club punta un difensore argentino

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste per il ruolo di difensore osserva con particolare attenzione il campionato argentino: i dettagli

Nonostante manchino due mesi esatti alla sessione estiva, la Lazio e le squadre europee guardano già con particolare attenzione al calciomercato sia per i movimenti in entrata che per quelli in uscita.

Secondo quanto viene riportato da elcrackdeportivo.com, i biancocelesti considerando la situazione in bilico di Gila e le poche garanzie di Patric, avrebbero messo gli occhi per la difesa su un giovane calciatore argentino. Si tratta di Marco di Cesare classe 2002.

Il quotidiano sportivo spiega che fino ad oggi il calciatore albiceleste ha collezionato 9 presenze e 1 gol, e che il Racing proprietaria del suo cartellino ha messo una clausola di 13 milioni di euro