Calciomercato Lazio, Amrabat Napoli verso la fumata bianca: i dettagli

Il Napoli è intenzionato a chiudere la trattativa riguardante Sofyan Amrabat, scavalcando così la Lazio

Il Napoli è vicinissimo alla chiusura dell’affare riguardante Sofyan Amrabat. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, ll club azzurro vorrebbe cercare di chiudere nelle prossime ore per il centrocampista dell’Hellas Verona. Oggi a Milano andrà in scena un incontro tra gli agenti del giocatore e Cristiano Giuntoli, ds azzurro, che ha già trovato l’accordo con gli scaligeri per il doppio affare Amrabat-Rrahmani, un’operazione da circa 35 milioni di euro. Niente Lazio per il ragazzo in prestito dal Club Bruges.

TENTAZIONE INTER – Amrabat è anche tentato dall’Inter, che nelle ultime ore ha continuato il pressing con gli agenti del centrocampista marocchino. L’operazione in entrambi i casi sarebbe per giugno.