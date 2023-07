Lazio, non solo Zielinski: sono due le alternative al polacco

Calciomercato Lazio, Zielinski primo obiettivo per il centrocampo ma ci sono anche due alternative: i nomi sul taccuino

Come riportato dal Corriere dello Sport, Piotr Zielinski, primo obiettivo del calciomercato Lazio in casi di partenza di Milinkovic, non è il solo nome sul taccuino di Sarri e Lotito.

Le alternative al polacco sono due e rispondono ai nomi di Gedson Fernandes del Besiktas e Joey Veerman, mezzala del Psv Eindhoven.