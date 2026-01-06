 Calciomercato Lazio: Alfonso Pedraza vicino al trasferimento
Calciomercato Lazio: Alfonso Pedraza vicino al trasferimento come free agent? Le ultime sullo spagnolo

Db Udine 30/06/2019 - Europeo Under 21 Italia 2019 / Spagna-Germania / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Alfonso Pedraza

Calciomercato Lazio, i capitolini guardano al futuro con l’acquisto di Alfonso Pedraza, in attesa di una possibile mossa anticipata a gennaio

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X (Twitter), Alfonso Pedraza è molto vicino a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il laterale sinistro, che arriverà come free agent a partire da luglio, ha trovato un accordo di massima con il club biancoceleste per un contratto fino al 2030. La Lazio, però, potrebbe decidere di anticipare la firma, qualora Nuno Tavares, attualmente in rosa, dovesse lasciare il club a gennaio.

Il Cagliari e altre squadre avevano sondato la disponibilità di Pedraza, ma è la Lazio a essere in pole per assicurarsi il suo acquisto, con Fabiani pronto a chiudere l’operazione.

Pedraza, 27 anni, ha esperienza in La Liga con il Villarreal e in Serie A con il Real Betis. Il suo acquisto rappresenterebbe una mossa importante per rinforzare la fascia sinistra della squadra di Maurizio Sarri, anche in vista della possibile partenza di Tavares. Con l’arrivo di Pedraza, la Lazio potrebbe guadagnare un’alternativa di qualità per il ruolo di esterno sinistro, migliorando la versatilità del reparto difensivo.

L’intenzione della Lazio è quella di completare il colpo per tempo, ma il club è pronto ad agire con decisione se la partenza di Tavares dovesse concretizzarsi a gennaio.

