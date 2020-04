Calciomercato, Pedro non piace solo a Lazio e Roma: c’è l’Al-Sadd

Pedro non piace solo a Lazio e Roma: lo spagnolo è seguito dall’Al-Sadd (squadra del Qatar) di Xavi

Lazio e Roma rischiano di scontrarsi in un derby di calciomercato. Al centro dell’interesse dei due club, infatti, c’è Pedro. Lo spagnolo è in uscita da dal Chelsea, lascerà i Blues a parametro zero: sicuramente un buon affare che non solo le due squadre capitoline hanno fiutato-

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a poter bruciare la concorrenza è l’Al-Sadd – squadra del Qatar allenata da Xavi – che sembra essersi mossa con decisione per assicurarsi il giocatore.