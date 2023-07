Calciomercato Lazio, Akpa Akpro: un club spagnolo è interessato al calciatore

Calciomercato Lazio, i media spagnoli rendono nota la notizia che il calciatore sarebbe finito nel mirino del Valencia

Il calciomercato della Lazio è in continuo movimento sia per le entrate, che per le possibili uscite e Akpa Akpro è nella lista di alcuni club. Secondo quanto riporta ElGolDigital il calciatore di rientro dalla sua esperienza in prestito con l’Empoli, sarebbe finito nel mirino del Valencia. L’ex Empoli e Salernitana, è stato individuato dal club spagnolo come il giocatore ideale per sostituire Nico Gonzalez che rischia di ritornare al Barcellona dopo il prestito.