Ufficiale: Lazio, arrivato il transfer dalla FIFA per Adekanye

La Lazio con una nota, ha comunicato l’arrivo del transfer di Bobby Adekanye, al centro di un contenzioso con il Liverpool

Il Liverpool si era appellato alla FIFA in merito alla situazione Adekanye (qui i dettagli). I reds sono convinti che la Lazio abbia parlato con il calciatore, quando era ancora vincolato contrattualmente con il loro club.

TRANSFER – In attesa di approfondire meglio il caso, la FIFA ha concesso alla Lazio il transfer provvisorio. Ecco il comunicato del club: «La S.S. Lazio informa che, in data odierna, la FIFA ha concesso l’autorizzazione per il tesseramento provvisorio del calciatore Habeeb Omobolaji Adekanye, il quale sarà dunque a disposizione di Mister Simone Inzaghi sin dalla gara di domenica contro la Sampdoria».