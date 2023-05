Calciomercato Lazio, è addio: già salutati i compagni. Decisiva la volontà di Lotito

Calciomercato Lazio, Romero ha svolto ieri l’ultimo allenamento coi biancocelesti: l’argentino lascerà il club a parametro zero

Luka Romero ieri mattina si è allenato agli ordini di Sarri con le riserve, ma ha anche salutato tutti. La sua stagione infatti terminerà prima, visto che risponderà alla convocazione dell’Argentina under 20 in vista del Mondiale che giocherà in casa. L’esordio ci sarà sabato 20 contro l’Uzbekistan, ma gli allenamenti dei ragazzi di Javier Mascherano cominceranno oggi.



Un saluto nel prossimo calciomercato Lazio, quello del 2004, che è un addio, dopo 21 presenze e un gol valso tre punti quest’anno col Monza. Lotito non ha ceduto col suo agente Ramadani: niente commissione di 5 milioni e di conseguenza niente rinnovo, nonostante il ragazzo lo avesse già firmato qualche mese fa. Decisivo il no del patron, che ha spinto per far salire con Sarri il suo colpo Gonzalez. Lo riporta Il Messaggero.