Calciomercato Lazio, Milinkovic verso l’addio: Lotito ci ha rinunciato

Calciomercato Lazio, sembrano definitivamente chiusi i discorsi per il rinnovo di Milinkovic-Savic: a giugno sarà addio

I prossimi saranno con ogni probabilità gli ultimi mesi di Milinkovic-Savic con la maglia della Lazio. Come riferisce Il Messaggero infatti, Lotito ha perso le speranze sul rinnovo tanto che nelle ultime settimane non ha toccato più l’argomento ne col calciatore ne con l’agente Kezman.

Proprio il procuratore olandese ha promesso per il Sergente offerte da 40 milioni di euro durante la prossima estate. Sergej deve però finire al meglio e mettere il turbo per portare la Lazio in Champions League.