Calciomercato Lazio: addio Luiz Felipe, Romagnoli pronto a sostituirlo

È Alessio Romagnoli il nome più caldo per sostituire Luiz Felipe, ormai promesso sposo del Betis Siviglia

Speriamo non diventi il classico tormentone estivo ma secondo Repubblica è Alessio Romagnoli il nome più caldo sulla lista di Tare per sostituire Luiz Felipe.

L’attuale centrale biancoceleste – come è noto – non rinnoverà il contratto con il club capitolino e a giugno si trasferirà al Betis Siviglia. Sarri ha indicato il difensore del Milan per prendere il posto dell’italo-brasiliano e Lotito farà di tutto per accontentarlo.