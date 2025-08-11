Calciomercato Lazio: questi sono i 4 acquisti che avrebbe voluto Sarri. I sogni infranti del tecnico fermati dal blocco per l’indice di liquidità

Mancano due settimane all’esordio in campionato della nuova Lazio di Maurizio Sarri, e la sfida si preannuncia già in salita. I biancocelesti debutteranno contro un ambizioso Como, club che ha investito molto sul mercato per puntare a un posto in Europa. Un percorso opposto a quello della Lazio, costretta a un’estate da “zero euro spesi” a causa del blocco del mercato imposto dalla Covisoc, che durerà almeno fino a gennaio.

Un mercato bloccato: i sogni infranti di Sarri

Il tecnico toscano si trova quindi a lavorare con una rosa che non ha potuto modificare, la stessa costruita per il suo predecessore, Baroni. Un gruppo che Sarri avrebbe voluto ritoccare con tre o quattro innesti di qualità per aumentare il potenziale offensivo. Nelle sue idee c’era una mezzala sinistra di fantasia, un “erede” di Luis Alberto capace di inventare fuori dagli schemi, e un esterno destro più concreto in zona gol rispetto a Isaksen, un profilo alla Felipe Anderson in grado anche di agire da “falso nueve”. A riferirlo è il Messaggero.

Entusiasmo e sarrismo: la ricetta del comandante

Di fronte a queste limitazioni, Sarri non si è perso d’animo. Al contrario, si è messo subito l’animo in pace e ha iniziato a lavorare con grande entusiasmo, con l’obiettivo di plasmare la squadra secondo i suoi principi, diversi da quelli della passata stagione. La sua missione è quella di costruire una nuova identità di gioco, basata sull’organizzazione e sull’intensità, valorizzando al massimo il materiale a sua disposizione.

La difesa è già un bunker: la prova del Burnley

I primi frutti di questo lavoro si sono già visti. Come dimostrato nella prestigiosa amichevole di sabato scorso in Inghilterra, vinta per 1-0 contro il Burnley grazie a un gol di Cancellieri, la fase difensiva della Lazio è già migliorata notevolmente, sia a livello tattico che di atteggiamento. Un segnale incoraggiante: se l’attacco è da inventare, la difesa sembra già pronta a diventare il punto di forza della nuova Lazio di Sarri.