Calciomercato, l’ag. Sorrentino: «Jallow alla Lazio? E’ una battuta di Lotito»

Calciomercato, le parole di Luigi Sorrentino agente di Jallow accostato alla Lazio ai microfoni di TuttoSalernitana.com

Tante parole e alcune verità: questo è il calciomercato di gennaio e anche la Lazio ha le sue voci che sanno di smentita. A tal proposito Luigi Sorrentino, l’agente di Lamin Jallow, ha parlato del gambiano ai microfoni di Tuttosalernitana.com. Ecco le sue parole in merito:

«Non mi risulta l’interesse della Cremonese per Jallow, evidentemente è destino che io debba essere sempre l’ultimo a sapere le cose. Battute a parte, so che la società – almeno ufficialmente – non ha messo in vendita un calciatore che, ricordiamo, sta scendendo in campo con un ginocchio malconcio. E che sta facendo di tutto per dare un contributo alla Salernitana. Lotito lo porta alla Lazio? Credo abbia fatto soltanto una battuta, non ho mai parlato di questa ipotesi con il presidente. Quello del Pescara, invece, è un interesse che risale alla passata stagione. Se i tifosi dovessero continuare a fischiarlo potremmo fare altri tipi di valutazione, ma non credo che siano così stupidi da reiterare questo atteggiamento. Direi che è il caso di far rientrare tutto e accantonare il passa.»