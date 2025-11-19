 Calciomercato Inter, Ausilio segue da vicino un giocatore della Lazio. Pronta l'offerta per strapparlo ai biancocelesti
3 ore ago

Calciomercato Inter, nel mirino è finito un altro giocatore della Lazio oltre Gila. I nerazzurri seguono da vicino anche Guendouzi. Le ultime

Il calciomercato dell’Inter potrebbe riservare nelle prossime settimane una mossa a sorpresa proveniente dalla Capitale. Oltre ai nomi già noti come Mario Gila, difensore centrale spagnolo, e Nicolò Rovella, giovane regista ex Monza, sul taccuino della dirigenza nerazzurra è spuntato un profilo di grande spessore internazionale: Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, conosciuto per la sua grinta e il dinamismo, non è più considerato intoccabile in casa Lazio. Fino a pochi mesi fa era un pilastro della squadra di Maurizio Sarri, oggi invece la situazione è radicalmente cambiata, aprendo scenari interessanti per il calciomercato dellìInter.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il rapporto tra Guendouzi e Sarri si è complicato. L’ex Arsenal fatica ad adattarsi al ritorno del 4-3-3, modulo imposto rigorosamente dal tecnico toscano. Non si tratta solo di questioni tattiche: il rendimento complessivo del giocatore è calato, mentre la Lazio si trova a dover fare i conti con una gestione economica complessa. La società biancoceleste, infatti, deve considerare eventuali cessioni per generare plusvalenze utili a equilibrare i conti, rendendo il centrocampista francese un obiettivo concreto per chi segue il calciomercato dell’Inter.

Il crollo della valutazione di Guendouzi rende la situazione ancora più interessante. La clausola rescissoria originaria, pari a 50 milioni di euro, è ormai un ricordo: oggi il suo cartellino viene stimato tra 25 e 30 milioni, cifra abbordabile per squadre alla ricerca di rinforzi di qualità. Newcastle e Aston Villa hanno già mostrato interesse, ma l’Inter osserva attentamente, pronta a cogliere un’occasione per rafforzare il centrocampo sotto la gestione di Cristian Chivu. In un mercato sempre più competitivo, portare a termine un colpo simile potrebbe rivelarsi strategico per dare maggiore profondità alla rosa nerazzurra.

Il calciomercato dell’Inter non si limita però a Guendouzi. L’attenzione della società rimane alta su tutti i fronti, con l’obiettivo di migliorare la squadra in chiave immediata senza compromettere l’equilibrio finanziario. L’idea è chiara: operazioni mirate, calcolate e soprattutto sostenibili, che possano garantire competitività in Serie A e nelle competizioni europee.

In sintesi, l’interesse per Guendouzi dimostra come il calciomercato dell’Inter sia attento alle opportunità anche fuori dai confini nazionali, con strategie che combinano qualità tecnica e convenienza economica, aprendo scenari concreti per rafforzare la squadra nella prossima finestra di mercato.

