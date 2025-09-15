Calciomercato: Tom Dele-Bashiru lascia il Watford e vola in Turchia al Gençlerbirliği SK. Tutti gli aggiornamenti

Nuova avventura professionale per Tom Dele-Bashiru, centrocampista inglese classe 1999, fratello minore di Fisayo Dele-Bashiru, mediano della Lazio. Dopo quattro stagioni al Watford, club di Championship (la seconda divisione inglese), il giocatore ha deciso di intraprendere un’esperienza all’estero, trasferendosi in prestito al Gençlerbirliği SK, storica formazione turca con sede ad Ankara.

Il Gençlerbirliği, attualmente fanalino di coda della Süper Lig con zero punti dopo quattro giornate di campionato, punta sul talento e sulla duttilità di Dele-Bashiru per invertire la rotta. Il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile del Manchester City e approdato al Watford nel 2019, è noto per la sua capacità di abbinare qualità tecnica e resistenza fisica, caratteristiche che potrebbero rivelarsi decisive nella lotta per la salvezza.

Il trasferimento in Turchia arriva dopo un’estate in cui il nome di Tom Dele-Bashiru era stato accostato anche ad alcune squadre di Serie A, interessate al suo profilo per rinforzare la mediana. Tuttavia, la scelta è ricaduta sul campionato turco, dove il giocatore potrà trovare maggiore continuità di impiego e un ruolo centrale nel progetto tecnico.

Il legame con l’Italia resta comunque forte grazie al fratello Fisayo, arrivato alla Lazio nella sessione estiva di mercato. Fisayo, classe 2001, è un centrocampista dinamico e fisicamente imponente, già protagonista in Super League svizzera con il Grasshopper prima di approdare in Serie A. La presenza di due fratelli in contesti calcistici di alto livello, seppur in campionati diversi, testimonia la crescita di una famiglia che sta lasciando il segno nel panorama calcistico internazionale.

Per il Gençlerbirliği, l’arrivo di Tom rappresenta un segnale di ambizione: nonostante la difficile partenza in campionato, la società intende rinforzare la rosa con giocatori di esperienza internazionale per risalire la classifica. L’esordio del centrocampista inglese è atteso già nella prossima giornata di Süper Lig, in una sfida che potrebbe segnare l’inizio della riscossa per il club di Ankara.