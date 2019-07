Calciomercato Lazio, blitz di Tare a Londra per Milinkovic: la situazione

Secondo Sportmediaset, Igli Tare sarebbe volato a Londra per raccogliere le diverse offerte provenienti dalla Premier per Milinkovic

Igli Tare a Londra per Milinkovic. Questa l’indiscrezione lanciata da Sport Mediaset, secondo cui il ds della Lazio nelle ultime ore avrebbe raggiunto il Regno Unito per occuparsi della ‘questione Milinkovic’. La missione dell’ex attaccante sarebbe quella di raccogliere le diverse offerte provenienti dalla Premier League per il ‘Sergente’, in particolare quelle del Manchester United. I ‘Red Devils’ hanno la necessità di sostituire il possibile partente Pogba, ed il centrocampista serbo si candida ad essere l’indiziato numero uno per non rimpiangere l’ex Juventus. L’operazione con i madrileni potrebbe portare nelle casse biancocelesti 80 milioni, più Kroos e Bale come contropartita. Al momento il tutto rimane un’ipotesi: Tare è effettivamente a Londra, ma non è certo che si stia occupando davvero di Milinkovic.