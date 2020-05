Calciomercato, Barcellona su Luiz Felipe? Messi non approva…

Il Barcellona corteggia Luiz Felipe, ma Leo Messi non è d’accordo. La Lazio chiede per il difensore almeno 40 milioni di euro

Il Barcellona è piombato su Luiz Felipe. In terra spagnola, l’interesse dei blaugrana per il difensore della Lazio è rimbalzato per giorni su tutti i giornali. Il ragazzo è stato elogiato per la sua crescita esponenziale e costante, ma soprattutto è considerato un vero talento, data la sua giovane età.

Le lodi tessute a Luiz Felipe, però, non hanno comunque convinto Leo Messi. Il giocatore, come riportato Don Balon, sarebbe contrario ad un suo eventuale arrivo al Barcellona perchè convinto che possano esserci alternative migliori, per la cifra richiesta dai biancocelesti (40 milioni).