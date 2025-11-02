 Il calcio italiano piange Giovanni Galeone: l’ex allenatore si è spento a 84 anni. Maestro e punto di riferimento di Allegri e Gasperini
4 ore ago

Si è spento a 84 anni Giovanni Galeone: il calcio italiano perde un allenatore simbolo, guida per allenatori del calibro di Allegri e Gasperini

Giovanni Galeone è scomparso all’età di 84 anni. Ex calciatore e allenatore, ha rappresentato una figura di grande rilievo nel panorama calcistico italiano, distinguendosi per una carriera lunga e intensa che lo ha visto protagonista su numerose panchine di Serie A e B.

Tra gli anni ’70 e i primi anni 2000 ha guidato club come Udinese, Pescara e Napoli, imponendosi come tecnico innovativo e promotore di un calcio offensivo e coraggioso. Le sue idee tattiche hanno contribuito a rinnovare lo stile di gioco in Italia, rendendolo un punto di riferimento per colleghi e appassionati.

Considerato un vero maestro per allenatori come Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo, Galeone ha trasmesso principi e visioni che hanno segnato la crescita dei suoi allievi. Ritiratosi ufficialmente il 4 marzo 2013, lascia un’eredità preziosa che continuerà a vivere nelle generazioni di tecnici formati sotto la sua influenza.

