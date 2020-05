Calciomercato Lazio, per Szoboszlai attenzione alla concorrenza del Milan

Calciomercato Lazio, uno degli obiettivi della prossima stagione è il talento del Salisburgo, ma attenzione alla concorrenza

Sono tanti i nomi che in questo periodo di stop del calcio giocato sono stati accostati alla Lazio per la prossima stagione. Non solo nuovi profili ma anche vecchi pallini del ds Tare. Tra questi c’è anche Szoboszlai gioiellino del Salisburgo.

Come riporta Il Messaggero la società biancoceleste non ha accantonato l’idea di portarlo a Roma. La base d’asta per la trattativa si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Sul calciatore molti club tra cui anche il Milan in Serie A.