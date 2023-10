Calamai su Immobile: «Che voto darei a Ciro dopo ieri? 8 e vi dico perchè»

Calamai, il giornalista ai microfoni di TMW ha espresso il suo parere su Lazio-Fiorentina soffermandosi su Ciro

Intervenuto ai microfoni di TMW, Calamai ha analizzato nel dettaglio Lazio-Fiorentina soffermandosi in particolare sulla prestazione di Immobile, match winner della gara

PAROLE – 8 a Immobile, perché mi è piaciuto dal primo all’ultimo minuto. E’ l’attaccante più prolifico degli ultimi anni in Italia, determinante per la Lazio. E’ un giocatore che inizia con la Fiorentina in panchina, la reazione di fronte a una bocciatura può essere fastidio, noia, ma lui in panchina era partecipe come non mai. Poi viene messo nel finale e gioca con l’entusiasmo di un ragazzo all’esordio. E poi trasforma il rigore con la sua classe. Solo complimenti per lui, il calcio italiano ha bisogno di più esempi come il so. Non so se rimarrà alla Lazio, magari andrà in Arabia, ma dà una lezione di come si deve essere professionisti nel mondo del calcio