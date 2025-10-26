Cairo post Torino Genoa: «Bene la vittoria! Si è intrapresa la strada giusta già da qualche settimana. Peccato che contro la Lazio sia successo questo» – VIDEO

Cairo post Torino Genoa parla anche del match dei granata contro la Lazio. Le parole del presidente: «Peccato che sia successo questo» – VIDEO

Il Torino non ha brillato, ma è riuscito a portare a casa i tre punti con una vittoria per 2-1 contro un Genoa sempre più in difficoltà e in fondo alla classifica. Nonostante una prestazione non entusiasmante, la squadra di Barone ha saputo essere cinica e punire gli avversari al momento giusto.

Il Torino ha festeggiato con i suoi tifosi, circa 23.000 presenti allo Stadio Olimpico Grande Torino, tra cui anche il presidente del club, Urbano Cairo, che ha espresso soddisfazione per il risultato.

Le sue parole nel video.