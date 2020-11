Caicedo, l’UEFA lo celebra su Twitter e coinvolge i tifosi biancocelesti

Un tweet dell’UEFA invita i tifosi a dare un aggettivo a Felipe Caicedo, che ha regalato alla Lazio il pari con lo Zenit.

L’ennesimo gol con la casacca biancoceleste non ha lasciato indifferente l’UEFA, che ha voluto celebrare su Twitter la prima rete in carriera dell’attaccante ecuadoregno della Lazio Felipe Caicedo Corozo, il ‘Panterone‘ che era reduce dal gol al Torino che aveva portato in dote alla compagine capitolina tre punti insperati domenica scorsa. Tramite un tweet l’UEFA ha chiesto di definire il centravanti laziale, e tra i commenti più in voga si evidenziano gli aggettivi ‘Decisivo’, ‘Divino’, ‘Un grande giocatore ‘, ‘Sottovalutato’, o ‘L’uomo della provvidenza‘.