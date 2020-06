Lazio, Caicedo: «Chiusa un’altra settimana!» – FOTO

Lazio, anche Caicedo è pronto a tornare in campo: l’ecuadoriano si sta allenando in vista della ripresa del campionato

Manca sempre meno alla ripresa del campionato di Serie A. Quasi quattro mesi dopo la Lazio scenderà in campo a Bergamo per la prima gara contro l’Atalanta.

A Formello mister Inzaghi lavora duramente con la squadra per far sì che i biancocelesti si facciano trovare pronti alla ripresa. Chi di certo scalpita per riprendere da dove aveva lasciato è Felipe Caicedo. Su Twitter l’attaccante ha pubblicato alcune foto dell’allenamento con scritto: «Chiusa un’altra settimana!». Il conto alla rovescia è iniziato!