Caicedo Genoa, il saluto di Lazio eSports sui social – VIDEO

Lazio eSports ha voltuto omaggiare Caicedo, passato al Genoa, con un video tributo sul proprio canale Instagram

Felipe Caidedo nella sessione estiva del calciomercato ha detto addio alla Lazio per passare al Genoa. In questi giorni di saluti e ringraziamenti si è aggiunta anche la pagina della divisione ufficiale di EaSports della Lazio, che ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale un video del suo gol contro la Juventus anche in videogioco con tanto di dedica:

«Un amore goduto fino all’ultimo minuto, ti auguriamo sempre il meglio Felipao. Amami o faccio un Caicedoooo».