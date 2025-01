Caicedo, l’ex Lazio pronto a tornare in campo in Ecuador: ritorno nel club che lo ha lanciato

Caicedo pronto a tornare in campo: l’ex attaccante della Lazio vicino a firmare con un club in Ecuador, quello che lo ha lanciato ad inizio carriera

Felipe Caicedo è pronto a tornare in campo: l’ex attaccante della Lazio, ancora molto vicino al mondo biancoceleste, è attualmente svincolato, ma molto vicino a firmare con una squadra in Ecuador.

Come riportato da Afición Central, sito ecuadoregno, l’ex biancoceleste avrebbe un accordo con il Barcellona, squadra del massimo campionato ecuadoregno in cui l’attaccante ha mosso i primi passi nel settore giovanile. Sarebbe il colpo per festeggiare il centenario del club di Guayaquil.